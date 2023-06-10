العالم اليوم - بعد هجوم القرش.. اتجاه لحماية سائحي الغردقة بشباك بحرية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 يونيو 2023 10:20 مساءً - تعتزم محافظة البحر الأحمر المصرية إلزام فنادق المحافظة بوضع شباك عازلة داخل البحر في نطاق شواطئها الخاصة لتحديد المسافة الآمنة المسموح فيها بالسباحة والغطس، ومنع اقتراب أسماك القرش من السائحين.

وعلمت "دوت الخليج" من مصادر مطلعة أن هذا المقترح موضع دراسة مستفيضة بين محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي ورئيس جمعية الاستثمار السياحي بالمحافظة كامل أبو علي.

يأتي ذلك على خلفية وفاة سائح روسي بعد أن هاجمته سمكة قرش خلال ممارسته السباحة على أحد الشواطئ الخاصة بمدينة الغردقة.

وفور وقوع الحادث، قرر محافظ البحر الأحمر غلق المنطقة الممتدة من منطقة الجونة شمالا حتى خليج أبو سومة جنوبا، وعدم ممارسة أي أنشطة بحرية لحين الانتهاء من عمليات مسح الشواطئ، مع التنبيه على جميع الفنادق والقرى السياحية على طول ساحل محافظة البحر الأحمر بتعيين العدد الكافي من المنقذين المؤهلين والحاصلين على الدورات والشهادات اللازمة لذلك.

وتخضع حاليا السمكة المتسببة في الحادث لفحص معملي للوقوف على الأسباب العلمية التي أدت لهجومها على البشر، وذلك عقب نجاح فريق متخصص بوزارة البيئة في السيطرة عليها واصطيادها.

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت العام الماضي بعض الشواطئ المطلة على البحر الأحمر، إثر تعرض سائحة نمساوية تبلغ 68 عاما لهجوم مماثل من سمكة قرش أدى إلى وفاتها.