فضيحة «بارتى جيت» تطيح ببوريس جونسون من البرلمان

جدة - نرمين السيد - وكشف التقرير أنه فى أعقاب جائحة كورونا قام جونسون باستضافة مناسبات فى مقر داونينج ستريت، وهو مقر إقامة رئيس وزراء بريطانيا، مما أدى لانتهاك القيود الصحية المتصلة بالجائحة. ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية، صورًا محرجة لجونسون تعود لعام 2020، حينما كان يشغل منصب رئيس وزراء بريطانيا تظهر خرقة للقواعد الصحية المتصلة بكورونا، وفرضت الشرطة فى وقت لاحق غرامة على جونسون لحضوره حفل عيد ميلاده لانتهاك القواعد الصحية خلال فترة الجائحة، مما يجعله اول رئيس وزراء يتبين أنه انتهك القانون.

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