الهند: إعلان حالة التأهب بسبب إعصار «بيبارجوى»

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، حالة التأهب فى ولايات جوجارات ومهاراشترا وجوا غرب البلاد، ومناطق ساحلية أخرى، بعد أن حذّر خبراء الأرصاد من تزايد قوة إعصار فوق بحر العرب خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.





وطلبت السلطات من مناطق الصيد وقف عملياتها لخمسة أيام مقبلة فى شرق ووسط بحر العرب وفى منطقتى ساوراسترا وكوتش، قبل وصول الإعصار بيبارجوى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز". وقالت دائرة الأرصاد الهندية، التى صنفت بيبارجوى "عاصفة شديدة جدًا"، السبت، إن الإعصار يبعد نحو 620 كيلومترًا إلى الغرب والجنوب الغربى من العاصمة المالية مومباى. وأضافت فى بيان: "من المرجح جدًا أن تزداد قوته بشكل أكبر ويتحرك صوب الشمال والشمال الشرقى تدريجيًا خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة".

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