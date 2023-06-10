القاهرة الإخبارية: زيلينسكى يعلن بدء الهجوم المضاد

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى خلال مؤتمر صحفى جمعه برئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، فى العاصمة كييف: "بدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد لروسيا، وشرعت قواتنا بتنفيذ هجمات دفاعية مضادة، إلا أننى لن أتحدث عن التفاصيل ولن أكشف فى أى مرحلة نحن، وأعتقد أننا جميعًا سنستشعر ذلك بأنفسنا"، بحسب نوفوستى.

وفى سياق متصل، أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، بدء الهجوم الأوكرانى المضاد، موضحًا أن قوات كييف شرعت فى استخدام احتياطاتها الاستراتيجية.

وأفاد مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجى ناريشكين، فى وقت سابق، بأن الغرب وسع كمّ ومدى الأسلحة الهجومية المقدمة لأوكرانيا، كجزء من سياسة الولايات المتحدة وحلفائها المعادية لروسيا، ضمن حربهم غير المباشرة ضدها التى تهدف لتدمير روسيا وتفكيك أوصالها.