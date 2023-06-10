العالم اليوم - مدرب الوداد يضغط على الأهلي.. وكولر متسلح بخبرة "الأحمر"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 يونيو 2023 11:18 مساءً - تباينت تصريحات مدربي الوداد الرياضي المغربي سفين فاندينبروك، والأهلي المصري مارسيل كولر، قبل إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم غد الأحد.

وعقدت السبت الندوة الصحفية للمدربين، قبل نحو 24 ساعة من اللقاء المنتظر بينهما، على أرضية ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة، بفوز الفريق المصري بهدفين مقابل واحد.

أبرز ما قاله مدرب الوداد

الأهلي فريق بطولات، والدليل أرقامه خلال النسخ القليلة الماضية.

لا ينبغي أن نعول كثيرا على نتيجة مباراو الذهاب، لأنها لا تمنح أفضلية لطرف على الآخر.

جماهير الوداد سيكون لها دور حاسم بدون شك في هذه المواجهة.

لا أحد في المغرب توج مرتين تواليا بلقب هذه المسابقة، وأعتقد أن هذا وحده حافز لكي نقاتل لتبقى الكأس في المغرب.

أبرز ما قاله مدرب الأهلي