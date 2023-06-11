ترامب: بايدن يحاول سجنى لتجنب مواجهتى فى الانتخابات المقبلة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لن يستسلم لمحاولة إبعاده عن المشهد الأمريكى، موجهًا الاتهام للرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن بأنه يحاول سجنه لتجنب مواجهته فى الانتخابات الأمريكية المقبلة.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أضاف ترامب خلال كلمة لأنصاره فى ولاية جورجيا، أن التهم الموجهة له لن تمنعه من الترشح للرئاسة، مؤكدًا على عودته لسدة الحكم لجعل أمريكا دولة عظيمة كسابق عهدها.

ووصف الاتهامات الموجهة له من قِبل وزارة العدل بـ"السخيفة" وأنها كالتى سبقتها، مؤكدًا أنها رفعت من شعبيته بنسبة كبيرة، مطالبًا الجهات الفيدرالية بعدم المشاركة فى توجيه التهم له.

وتعهد دونالد ترامب لأنصاره بهزيمة الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن بالإضافة لمواجهة الغش والتزوير فى الانتخابات المقبلة.

كما قال ترامب بشأن الملفات السرية التى ضبطت بحوزته، إنه يحترم قانون الوثائق الرئاسية وإنها أرشيفية وليست سرية كما يروج لها.

وذكر أن بايدن يحتفظ هو الآخر بوثائق رئاسية خارج البيت الأبيض، لافتًا إلى أن الرئيس الحالى لأمريكا بدأ بعملية الاحتفاظ منذ أن كان نائبًا للرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، وأن هذا الأمر معتاد داخل إدارة واشنطن، إذ إن عددًا من الرؤساء السابقين احتفظوا بوثائق رئاسية سرية.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكى يحتفظ بنحو 1800 صندوق مليئة بالوثائق السرية، وأنه يجب البحث حول فضيحة نجل بايدن، لافتًا لوجود عمليات تجسس تمارس ضد حملته الانتخابية.

كما طالب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، أنصاره فى جورجيا بالتمسك ببقاء أمريكا قوية و"دولة عظيمة" بحسب تعبيره.

وأضاف ترامب خلال كلمته أمام أنصاره فى ولاية جورجيا، اليوم، أن أعداء أمريكا بالداخل يشكلون خطرًا أكبر من أعدائها بالخارج، وأن غياب القيادة الحقيقية سبب لمشكلاتنا مع روسيا والصين.