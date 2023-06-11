العالم اليوم - التتويج الخامس.. الجزائري محرز ينضم لكتيبة عرب أبطال أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 01:23 صباحاً - انضم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي إلى قائمة النجوم العرب الذين توجوا بلقب دوري أبطال أوروبا، ليسجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة العربية والأوروبية.

وفاز مانشستر سيتي بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على فريق إنتر ميلانو الإيطالي في النهائي بهدف نظيف للاعب الإسباني رودري، ليضع حدا لإخفاقاته في البطولة الأكبر في أوروبا. العربي الخامس محرز صار العربي الخامس الذي يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، والجزائري الثاني الذي يعانق الكأس الأغلى في القارة العجوز، بعد أسطورة بلاده رابح ماجر .

ماجر كان العربي الأول الذي يفوز بأكبر بطولات الأندية في أوروبا، عندما توج باللقب مع فريق بورتو البرتغالي عام 1987، بعد التغلب على بايرن ميونيخ الألماني في النهائي بهدفين لهدف، وكان لرابح بصمة تاريخية حيث سجل هدف فريقه الأول في النهائي .

المغربي أشرف حكيمي كان العربي الثاني الذي يفوز بلقب دوري الأبطال، عندما توج مع ريال مدريد باللقب موسم 2017-2018 عقب التغلب على ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف . وسجل المصري محمد صلاح علامة عربية ثالثة على كأس دوري الأبطال، عندما توج رفقة ليفربول باللقب موسم 2019-2020 بالتغلب على توتنهام هوتسبير بثنائية نظيفة في النهائي، وكان الهدف الأول بتوقيع الفرعون .

حكيم زياش كان العربي الرابع والمغربي الثاني الذي يعانق "ذات الأذنيين" بعد فوزه مع تشيلسي باللقب على حساب مانشستر سيتي بعدما تغلب عليه في النهائي بهدف نظيف موسم 2020-2021 .

وسجل محرز اسمه كخامس عربي بلقب كأس دوري الأبطال لموسم 2022-2023، ليحتفل بيت عربي جديد بميدالية ذهبية أوروبية على جدرانه.

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