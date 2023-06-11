العالم اليوم - أبطال أوروبا.. سجل تاريخ الفائزين والأندية الأكثر ألقابا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 01:23 صباحاً - فيما يأتي سجل الفائزين بلقب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تتويج مانشستر سيتي بنسخة 2023 على حساب إنتر ميلان الإيطالي (1-0) السبت في إسطنبول (انطلقت كأس الأندية الأوروبية سابقاً عام 1956):

2023: مانشستر سيتي الإنجليزي

مانشستر سيتي الإنجليزي 2022: ريال مدريد الإسباني

ريال مدريد الإسباني 2021: تشلسي الإنجليزي

تشلسي الإنجليزي 2020: بايرن ميونيخ الالماني

بايرن ميونيخ الالماني 2019: ليفربول الإنجليزي

ليفربول الإنجليزي 2018: ريال مدريد الإسباني

ريال مدريد الإسباني 2017: ريال مدريد الإسباني

ريال مدريد الإسباني 2016: ريال مدريد الإسباني

ريال مدريد الإسباني 2015: برشلونة الإسباني

برشلونة الإسباني 2014: ريال مدريد الإسباني

ريال مدريد الإسباني 2013: بايرن ميونيخ الألماني

بايرن ميونيخ الألماني 2012: تشلسي الإنجليزي

تشلسي الإنجليزي 2011: برشلونة الإسباني

برشلونة الإسباني 2010: إنتر الإيطالي

إنتر الإيطالي 2009: برشلونة الإسباني

برشلونة الإسباني 2008: مانشستر يونايتد الإنجليزي

مانشستر يونايتد الإنجليزي 2007: ميلان الإيطالي

ميلان الإيطالي 2006: برشلونة الإسباني

برشلونة الإسباني 2005: ليفربول الإنجليزي

ليفربول الإنجليزي 2004: بورتو البرتغالي

بورتو البرتغالي 2003: ميلان الإيطالي

ميلان الإيطالي 2002: ريال مدريد الإسباني

ريال مدريد الإسباني 2001: بايرن ميونيخ الألماني

بايرن ميونيخ الألماني 2000: ريال مدريد الإسباني

ريال مدريد الإسباني 1999: مانشستر يونايتد الإنجليزي

مانشستر يونايتد الإنجليزي 1998: ريال مدريد الإسباني

ريال مدريد الإسباني 1997: بوروسيا دورتموند الألماني

بوروسيا دورتموند الألماني 1996: يوفنتوس الإيطالي

يوفنتوس الإيطالي 1995: أياكس الهولندي

أياكس الهولندي 1994: ميلان الإيطالي

ميلان الإيطالي 1993: مرسيليا الفرنسي

مرسيليا الفرنسي 1992: برشلونة الإسباني

برشلونة الإسباني 1991: النجم الأحمر اليوغوسلافي

النجم الأحمر اليوغوسلافي 1990: ميلان الإيطالي

ميلان الإيطالي 1989: ميلان الإيطالي

ميلان الإيطالي 1988: ايندهوفن الهولندي

ايندهوفن الهولندي 1987: بورتو البرتغالي

بورتو البرتغالي 1986: ستيوا بوخارست الروماني

ستيوا بوخارست الروماني 1985: يوفنتوس الإيطالي

يوفنتوس الإيطالي 1984: ليفربول الإنجليزي

ليفربول الإنجليزي 1983: هامبورغ الألماني

هامبورغ الألماني 1982: أستون فيلا الإنجليزي

أستون فيلا الإنجليزي 1981: ليفربول الإنجليزي

ليفربول الإنجليزي 1980: نوتنغهام فورست الإنجليزي

نوتنغهام فورست الإنجليزي 1979: نوتنغهام فورست الإنجليزي

نوتنغهام فورست الإنجليزي 1978: ليفربول الإنجليزي

ليفربول الإنجليزي 1977: ليفربول الإنجليزي

ليفربول الإنجليزي 1976: بايرن ميونيخ الألماني

بايرن ميونيخ الألماني 1975: بايرن ميونيخ الألماني

بايرن ميونيخ الألماني 1974: بايرن ميونيخ الألماني

بايرن ميونيخ الألماني 1973: أياكس الهولندي

أياكس الهولندي 1972: أياكس الهولندي

أياكس الهولندي 1971: أياكس الهولندي

أياكس الهولندي 1970: فينورد الهولندي

فينورد الهولندي 1969: ميلان الإيطالي

ميلان الإيطالي 1968: مانشستر يونايتد الإنجليزي

مانشستر يونايتد الإنجليزي 1967: سلتيك الاسكتلندي

سلتيك الاسكتلندي 1966: ريال مدريد الإسباني

ريال مدريد الإسباني 1965: إنتر الإيطالي

إنتر الإيطالي 1964: إنتر الإيطالي

إنتر الإيطالي 1963: ميلان الإيطالي

ميلان الإيطالي 1962: بنفيكا البرتغالي

بنفيكا البرتغالي 1961: بنفيكا البرتغالي

بنفيكا البرتغالي 1960: ريال مدريد الإسباني

ريال مدريد الإسباني 1959: ريال مدريد الإسباني

ريال مدريد الإسباني 1958: ريال مدريد الإسباني

ريال مدريد الإسباني 1957: ريال مدريد الإسباني

ريال مدريد الإسباني 1956: ريال مدريد الإسباني - الأندية الأكثر ألقابًا: 14 لقبًا: ريال مدريد الإسباني

لقبًا: ريال مدريد الإسباني 7 ألقاب: ميلان الإيطالي

ألقاب: ميلان الإيطالي 6 ألقاب: بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي

ألقاب: بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي 5 ألقاب: برشلونة الإسباني

ألقاب: برشلونة الإسباني 4 ألقاب: أياكس الهولندي

ألقاب: أياكس الهولندي 3 ألقاب: مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر الإيطالي - الدول الأكثر ألقابًا: 19 لقبًا: إسبانيا

لقبًا: إسبانيا 15 لقبًا: إنجلترا

لقبًا: إنجلترا 12 لقبًا: إيطاليا

لقبًا: إيطاليا 8 ألقاب: ألمانيا

ألقاب: ألمانيا 6 ألقاب: هولندا

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أبطال أوروبا.. سجل تاريخ الفائزين والأندية الأكثر ألقابا .. في رعاية الله وحفظة