العالم اليوم - أبطال أوروبا.. سجل تاريخ الفائزين والأندية الأكثر ألقابا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 01:23 صباحاً - فيما يأتي سجل الفائزين بلقب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تتويج مانشستر سيتي بنسخة 2023 على حساب إنتر ميلان الإيطالي (1-0) السبت في إسطنبول (انطلقت كأس الأندية الأوروبية سابقاً عام 1956):
- 2023: مانشستر سيتي الإنجليزي
- 2022: ريال مدريد الإسباني
- 2021: تشلسي الإنجليزي
- 2020: بايرن ميونيخ الالماني
- 2019: ليفربول الإنجليزي
- 2018: ريال مدريد الإسباني
- 2017: ريال مدريد الإسباني
- 2016: ريال مدريد الإسباني
- 2015: برشلونة الإسباني
- 2014: ريال مدريد الإسباني
- 2013: بايرن ميونيخ الألماني
- 2012: تشلسي الإنجليزي
- 2011: برشلونة الإسباني
- 2010: إنتر الإيطالي
- 2009: برشلونة الإسباني
- 2008: مانشستر يونايتد الإنجليزي
- 2007: ميلان الإيطالي
- 2006: برشلونة الإسباني
- 2005: ليفربول الإنجليزي
- 2004: بورتو البرتغالي
- 2003: ميلان الإيطالي
- 2002: ريال مدريد الإسباني
- 2001: بايرن ميونيخ الألماني
- 2000: ريال مدريد الإسباني
- 1999: مانشستر يونايتد الإنجليزي
- 1998: ريال مدريد الإسباني
- 1997: بوروسيا دورتموند الألماني
- 1996: يوفنتوس الإيطالي
- 1995: أياكس الهولندي
- 1994: ميلان الإيطالي
- 1993: مرسيليا الفرنسي
- 1992: برشلونة الإسباني
- 1991: النجم الأحمر اليوغوسلافي
- 1990: ميلان الإيطالي
- 1989: ميلان الإيطالي
- 1988: ايندهوفن الهولندي
- 1987: بورتو البرتغالي
- 1986: ستيوا بوخارست الروماني
- 1985: يوفنتوس الإيطالي
- 1984: ليفربول الإنجليزي
- 1983: هامبورغ الألماني
- 1982: أستون فيلا الإنجليزي
- 1981: ليفربول الإنجليزي
- 1980: نوتنغهام فورست الإنجليزي
- 1979: نوتنغهام فورست الإنجليزي
- 1978: ليفربول الإنجليزي
- 1977: ليفربول الإنجليزي
- 1976: بايرن ميونيخ الألماني
- 1975: بايرن ميونيخ الألماني
- 1974: بايرن ميونيخ الألماني
- 1973: أياكس الهولندي
- 1972: أياكس الهولندي
- 1971: أياكس الهولندي
- 1970: فينورد الهولندي
- 1969: ميلان الإيطالي
- 1968: مانشستر يونايتد الإنجليزي
- 1967: سلتيك الاسكتلندي
- 1966: ريال مدريد الإسباني
- 1965: إنتر الإيطالي
- 1964: إنتر الإيطالي
- 1963: ميلان الإيطالي
- 1962: بنفيكا البرتغالي
- 1961: بنفيكا البرتغالي
- 1960: ريال مدريد الإسباني
- 1959: ريال مدريد الإسباني
- 1958: ريال مدريد الإسباني
- 1957: ريال مدريد الإسباني
- 1956: ريال مدريد الإسباني
- الأندية الأكثر ألقابًا:
- 14 لقبًا: ريال مدريد الإسباني
- 7 ألقاب: ميلان الإيطالي
- 6 ألقاب: بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي
- 5 ألقاب: برشلونة الإسباني
- 4 ألقاب: أياكس الهولندي
- 3 ألقاب: مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر الإيطالي
- الدول الأكثر ألقابًا:
- 19 لقبًا: إسبانيا
- 15 لقبًا: إنجلترا
- 12 لقبًا: إيطاليا
- 8 ألقاب: ألمانيا
- 6 ألقاب: هولندا
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أبطال أوروبا.. سجل تاريخ الفائزين والأندية الأكثر ألقابا .. في رعاية الله وحفظة