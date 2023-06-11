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العالم اليوم - أبطال أوروبا.. سجل تاريخ الفائزين والأندية الأكثر ألقابا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 01:23 صباحاً - فيما يأتي سجل الفائزين بلقب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تتويج مانشستر سيتي بنسخة 2023 على حساب إنتر ميلان الإيطالي (1-0) السبت في إسطنبول (انطلقت كأس الأندية الأوروبية سابقاً عام 1956):

  • 2023: مانشستر سيتي الإنجليزي
  • 2022: ريال مدريد الإسباني
  • 2021: تشلسي الإنجليزي
  • 2020: بايرن ميونيخ الالماني
  • 2019: ليفربول الإنجليزي
  • 2018: ريال مدريد الإسباني
  • 2017: ريال مدريد الإسباني
  • 2016: ريال مدريد الإسباني
  • 2015: برشلونة الإسباني
  • 2014: ريال مدريد الإسباني
  • 2013: بايرن ميونيخ الألماني
  • 2012: تشلسي الإنجليزي
  • 2011: برشلونة الإسباني
  • 2010: إنتر الإيطالي
  • 2009: برشلونة الإسباني
  • 2008: مانشستر يونايتد الإنجليزي
  • 2007: ميلان الإيطالي
  • 2006: برشلونة الإسباني
  • 2005: ليفربول الإنجليزي
  • 2004: بورتو البرتغالي
  • 2003: ميلان الإيطالي
  • 2002: ريال مدريد الإسباني
  • 2001: بايرن ميونيخ الألماني
  • 2000: ريال مدريد الإسباني
  • 1999: مانشستر يونايتد الإنجليزي
  • 1998: ريال مدريد الإسباني
  • 1997: بوروسيا دورتموند الألماني
  • 1996: يوفنتوس الإيطالي
  • 1995: أياكس الهولندي
  • 1994: ميلان الإيطالي
  • 1993: مرسيليا الفرنسي
  • 1992: برشلونة الإسباني
  • 1991: النجم الأحمر اليوغوسلافي
  • 1990: ميلان الإيطالي
  • 1989: ميلان الإيطالي
  • 1988: ايندهوفن الهولندي
  • 1987: بورتو البرتغالي
  • 1986: ستيوا بوخارست الروماني
  • 1985: يوفنتوس الإيطالي
  • 1984: ليفربول الإنجليزي
  • 1983: هامبورغ الألماني
  • 1982: أستون فيلا الإنجليزي
  • 1981: ليفربول الإنجليزي
  • 1980: نوتنغهام فورست الإنجليزي
  • 1979: نوتنغهام فورست الإنجليزي
  • 1978: ليفربول الإنجليزي
  • 1977: ليفربول الإنجليزي
  • 1976: بايرن ميونيخ الألماني
  • 1975: بايرن ميونيخ الألماني
  • 1974: بايرن ميونيخ الألماني
  • 1973: أياكس الهولندي
  • 1972: أياكس الهولندي
  • 1971: أياكس الهولندي
  • 1970: فينورد الهولندي
  • 1969: ميلان الإيطالي
  • 1968: مانشستر يونايتد الإنجليزي
  • 1967: سلتيك الاسكتلندي
  • 1966: ريال مدريد الإسباني
  • 1965: إنتر الإيطالي
  • 1964: إنتر الإيطالي
  • 1963: ميلان الإيطالي
  • 1962: بنفيكا البرتغالي
  • 1961: بنفيكا البرتغالي
  • 1960: ريال مدريد الإسباني
  • 1959: ريال مدريد الإسباني
  • 1958: ريال مدريد الإسباني
  • 1957: ريال مدريد الإسباني
  • 1956: ريال مدريد الإسباني

- الأندية الأكثر ألقابًا:

  • 14 لقبًا: ريال مدريد الإسباني
  • 7 ألقاب: ميلان الإيطالي
  • 6 ألقاب: بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي
  • 5 ألقاب: برشلونة الإسباني
  • 4 ألقاب: أياكس الهولندي
  • 3 ألقاب: مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر الإيطالي   

- الدول الأكثر ألقابًا:

  • 19 لقبًا: إسبانيا
  • 15 لقبًا: إنجلترا
  • 12 لقبًا: إيطاليا
  • 8 ألقاب: ألمانيا
  • 6 ألقاب: هولندا

             

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أبطال أوروبا.. سجل تاريخ الفائزين والأندية الأكثر ألقابا .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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