ترامب يمزق لائحة الاتهام الموجهة ضده

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن ترامب انتقد لائحة الاتهام - فى خطاب - قائلاً "لقد أخذوا تهمة واحدة، وجعلوها 36 مادة مختلفة، هذه وظيفة سياسية ناجحة، إن الجمهوريين تتم معاملتهم بشكل مختلف فى وزارة العدل مقارنة بالديمقراطيين".
وتُعد هذه التصريحات هى أول تصريحات علنية له منذ الإعلان عن لائحة الاتهام.
وتتهم لائحة الاتهام ترامب بعدم الامتثال لمطالب إعادة وثائق سرية، بما فى ذلك خطط لهجوم انتقامى على قوة أجنبية لم تذكر اسمها، وتشمل الوثائق الأخرى القدرات الدفاعية والتسليحية للولايات المتحدة وتفاصيل البرنامج النووى الأمريكي.
كما جاء فى لائحة الاتهام أن الكشف غير المصرح به عن هذه الوثائق السرية قد يعرض للخطر الأمن القومى للولايات المتحدة والعلاقات الخارجية وسلامة الجيش الأمريكى والمصادر البشرية واستمرار أساليب جمع المعلومات الاستخباراتية الحساسة.
ورفض ترامب وحلفاؤه هذه الاتهامات، ووصفوها بأنها "ذات دوافع سياسية".
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