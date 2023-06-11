العالم اليوم - بعد الثلاثية الأولى.. السيتي ينضم لقائمة العظماء الثمانية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 02:20 صباحاً - سجل مانشستر سيتي اسمه بحروف من ذهب في قائمة الأندية التي حصدت الثلاثية، بالتتويج البطولات الثلاث الكبرى المحلية والأوروبية خلال موسم واحد، كما أصبح النادي الإنجليزي الثاني في التاريخ الذي يفعلها.

مانشستر سيتي حصد هذا الموسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب دوري أبطال أوروبا، ليعادل إنجاز مانشستر يونايتد الذي حصد الثلاثية ذاتها عام 1999. العظماء الثمانية فازت 7 أندية بالثلاثية قبل مانشستر سيتي، في 9 حالات فقط تحققت خلالها الثلاثية التاريخية، حيث كرر برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني الإنجاز التاريخي مرتين .

سيلتك الاسكتلندي حصد أول ثلاثية عام 1967 بعد التتويج بلقبي الدوري والكأس محليا ودوري أبطال أوروبا قاريا .

أياكس أمستردام الهولندي فاز بالثلاثية الثانية عام 1972 بعدما تغلب على إنتر ميلانو الإيطالي في النهائي، ليأتي الإنجاز للمرة الثانية على حساب إنتر، حيث كان سيلتك كان قد هزم الفريق الإيطالي نفسه في النهائي الأوروبي .

الثلاثية الثالثة كانت هولندية بتوقيع بي إس أيندهوفن عام 1988، ثم جاء مانشستر يونايتد ليفوز بالثلاثية الأوروبية الرابعة، والإنجليزية الأولى عام 1999 .

بعد 10 سنوات فاز برشلونة بالثلاثية الأولى في تاريخه عام 2009 تحت قيادة بيب غوارديولا، قبل أن يكرر الإنجاز ذاته عام 2015 .

في عام 2010 حصد إنتر ميلانو الإيطالي الثلاثية الأولى في تاريخ بلاده، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

توج بايرن ميونيخ بثلاثيته الأولى عام 2013، قبل أن يكرر الإنجاز تارة أخرى عام 2020.

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