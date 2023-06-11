العالم اليوم - الكويت توقف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 04:20 صباحاً - أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت قرارا بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة ودكتور صيدلة في كل من مصر والأردن اعتباراً من العام الدراسي 2023 - 2024.

وقالت صحيفة القبس الكويتية إن القرار الوزاري جاء في إطار سعي وزارة التعليم العالي لضبط جودة التعليم ولضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية، وتعزيز التعليم الجيد.

وتضمن القرار"إيقاف تغيير التخصص الطبي في الجامعات للطلبة الملتحقين في الأردن ومصر قبل صدور القرار، كما تضمن إيقاف نقل مقر الابتعاث إلى مصر والأردن."

ونقلت القبس عن مصادر مطلعة أن هذه الخطوة جاءت بعد زيارات متعددة لوفود متخصصة للجامعات الطبية في مصر والأردن خلال الاشهر الماضية.

وجاءت تقارير هذه الوفود، وفقا للصحيفة، مبنية على دراسات مستفيضة لقياس جودة التعليم، كما جاء القرار بناء على توصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج الكويت وفقا لاجتماعها نهاية مايو الماضي.

وأكدت المصادر ان القرار جاء بناء على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتاريخ 4 يونيو 2023.

تسلسل تاريخي

وفي تسلسل تاريخي لما أصدرته وزارة التعليم العالي الكويتية في هذا الإطار:

أكتوبر عام 2018: صدر قرار وزاري بتقليص عدد الجامعات المصرية المعتمدة من نحو 30 جامعة إلى 7 جامعات معتمدة فقط، بعد توصيات وفود الاعتماد الأكاديمي، حيث أصبح من حينها الاعتماد مقتصرا على كل من "جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة أسيوط، جامعة الأزهر والجامعة الأميركية في القاهرة.

يوليو 2019: اعتماد 5 جامعات أردنية فقط، بعد أن كانت نحو 20 جامعة، حيث ضمت قائمة الجامعات المعتمدة كل من الجامعة الأردنية، وجامعات العلوم والتكنولوجيا واليرموك والهاشمية، إضافة إلى جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

مايو 2021: تحديد الحد الأدنى لنسبة الثانوية العامة، بحيث لا تقل عن %85 للطلبة الراغبين في الالتحاق بالتخصصات الطبية بالجامعات المصرية المعتمدة، بعد أن كانت %79، في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان والصيدلة.

يونيو 2022: تحديد التخصصات المعتمدة للدراسة في مصر بتحديد نحو 100 تخصص معتمد فقط في عدد من الجامعات المصرية.

تأييد واعتراض

أكد 12 نائباً في مجلس الأمة، اعتراضهم على القرار مطالبين وزير التربية بسحب القرار.

أكاديميون ومتخصصون يقولون إن القرار يمثل فرصة سانحة لتطوير التعليم الطبي في البلاد، وفتح المزيد من الكليات الطبية وتأهيل كوادر كويتية عاملة في المجال، فضلا عن رفع الطاقة الاستيعابية لكلية الطب بجامعة الكويت.

أ:د المعترضون على القرار، بحسب صحيفة القبس، أنه غير واقعي، ويتناقض مع احتياجات سوق العمل في المجال الطبي في البلاد، خصوصا أنه لم يوفر بدائل حقيقية وواقعية لاستيعاب هؤلاء الطلبة الطامحين الى دراسة الطب والصيدلة، كما وصف هؤلاء القرار بأنه مبهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن جامعة الكويت أعلنت عن إتاحة 150 مقعداً للقبول في كلية الطب، و30 مقعداً في كلية طب الأسنان، و63 مقعداً في كلية الصيدلة، بمجموع 243 مقعداً للعام الدراسي المقبل، بينما كشفت مصادر أن مجلس الجامعة لم يوافق على زيادة عدد مقاعد القبول للعام الدراسي المقبل إلى 165 مقعداً، مرجعاً ذلك لجودة التعليم بالكلية.

ووفقا لمصادر القبس فإن إجمالي عدد الطلبة الدارسين في تخصصي الطب وطب الأسنان فقط بالجامعات المصرية والأردنية يبلغ نحو 5 آلاف طالب وطالبة.