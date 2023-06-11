جدة - نرمين السيد - قال رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روجوف، إن القوات الأوكرانية تستعد لشن هجمات جديدة فى مقاطعة زابوروجيه، وتقوم بنقل مركبات مدرعة على طول خط التماس فى اتجاه أوريخوف.





وأضاف روجوف أن المسلحين الأوكرانيين يستعدون لشن هجمات جديدة فى اتجاه زابوروجيه ومحاولاتهم آخذة فى الازدياد، حيث قاموا فى المساء بنقل المركبات المدرعة والمدفعية بشكل مكثف مستخدمين حاجز دخان فى منطقة أوريخوف، لتغطية عملية النقل. وأكد أن الوضع فى المواقع وعلى طول الخط الأمامى لا يزال تحت السيطرة، مبينا أنه خلال اليوم كانت هناك عدة هجمات "بطيئة" من قبل القوات الأوكرانية - حيث قامت قوات المشاة بمحاولات دون استخدام المعدات, مشددا على أن القوات المسلحة الروسية دمرت العدو جزئيا أثناء التصدى له، فيما انسحب المهاجمون الباقون إلى مواقعهم. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن سابقا عن بدء أوكرانيا تنفيذ هجومها المضاد، مشيرا إلى أن المهام التى حددتها كييف لم يتم تحقيقها فى أى من مناطق القتال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: القوات الأوكرانية تستعد لشن هجمات جديدة فى مقاطعة زابوروجيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.