ترامب: لائحة الاتهام الموجهة ضدى «سخيفة».. ولن أستسلم

جدة - نرمين السيد - خطاب ترامب جاء بعد نشر لائحة اتهام، تتضمن 37 تهمة، يوم الجمعة، تتهمه بالاحتفاظ بوثائق سرية حساسة فى ممتلكاته.

وهاجم ترامب وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووصف لائحة الاتهام بأنها ترقى لمستوى التدخل فى الانتخابات من جانبهم ووصفهم بـ"الفاسدين"، بحسب "بى بى سي"، ونفى أن يكون قد ارتكب أى مخالفات.

وقال ترامب فى خطابه الذى ألقاه يوم السبت، فى مؤتمر للحزب الجمهورى فى ولاية جورجيا، "إنهم يغشون، إنهم فاسدون، لا يُمكن مكافأة هؤلاء المجرمين ويجب هزيمتهم".

وأضاف ترامب مازحًا: "فى كل مرة أطير فيها فوق ولاية زرقاء، أحصل على مذكرة استدعاء"، ووصف لائحة الاتهام بأنها "خدعة"، من قبل المؤسسة السياسية الفاسدة، كما وصفها بأنها "مهزلة".

واستمر خطاب ترامب لأكثر من ساعة، أكد خلاله أنه سيقف فى وجه المؤسسة السياسية الحالية قائلًا: "سننهى المهمة التى بدأناها، وهى الرئاسة الأكثر نجاحًا".

وقال ترامب فى كلمته إنه لن يستسلم ولن يرتدع أبدًا، وهاجم جاك سميث، المُشرف على هيئة المحلفين التى وجهت له الاتهامات، على خشبة المسرح فى جورجيا، على متن الطائرة إلى نورث كارولينا، أخبر بوليتيكو أنه لن ينسحب من السباق التمهيدى لعام 2024 حتى لو أُدين.

ووفقًا لـ"سى إن بى سي"، تهرب ترامب من الإجابة عن سؤال حول سبب احتفاظه بالوثائق السرية فى مار لاجو، مُؤكدًا أنه لم يرتكب أى خطأ على الإطلاق.

وتعهد ترامب بالبقاء فى سباق الانتخابات الرئاسية 2024، حتى إذا أُدين فى القضية، بحسب "أسوشيتد برس".