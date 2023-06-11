روسيا: إحباط أكثر من 100 محاولة أوكرانية لاختراق منطقة محطة زابوروجيه

وقال كارتشا - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت: "سجلنا وأحبطنا الشهر الماضى أكثر من 100 محاولة لاختراق المنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيه الكهروذرية، بواسطة طائرات مسيرة"، مؤكدا أن النشاط الأوكرانى فى هذا المحور بالطبع هو الأعلى والأكثر توترا.
وأضاف: إننا واثقون من جيشنا، وأى محاولة من قبل أوكرانيا لمهاجمتنا لن تؤدى إلى النتيجة التى يريدونها.
وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قد قال سابقا إن الأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يردان على الملاحظات المنتظمة حول قصف كييف لمحطة زابوروجيه.
وفى سياق ذى صلة، نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم لقطات توثق تدمير القوات الجوية الروسية لمدرعات أوكرانية فى محور زابوروجيه.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن طواقم المروحيات الروسية من طراز Ka-52 رصد تحرك مدرعات غربية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فى محور زابوروجيه ودمرتها جميعها باستخدام صواريخ موجهة عالية الدقة.
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