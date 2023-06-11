فرض عقوبات على الرئيس الأوكرانى السابق و17 كيانا لارتباطهم بروسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الشؤون الدولية الكندية، فى بيان نُشر بموقعها على الإنترنت، أمس السبت، إنَّ من بين الأفراد المدرجين على القائمة السوداء الرئيس الأوكرانى السابق، فيكتور يانوكوفيتش، والمدون يورى بودولياكا، والنائب الأول لوزير الإعلام السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، دانييل بيزسونوف، ووزير الثقافة لمنطقة خيرسون، ألكسندر كوزمينكو.

وتشمل القوائم وزارات الثقافة فى شبه جزيرة القرم ومنطقة خيرسون، ووزارات التعليم والعلوم فى منطقتى زابوريجيا وخيرسون، ووزارة الرياضة فى منطقة زابوريجيا، إلى جانب بعض المتاحف ووسائل الإعلام.