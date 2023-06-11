الصين تستدعى مبعوث كوريا الجنوبية احتجاجا على انتقادات لسفيرها

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد استدعت يوم الجمعة، السفير الصينى لدى سول، شينج هايمينج، للاحتجاج على تعليقاته الأخيرة التى تتهم سول بالميل نحو الولايات المتحدة على حساب الصين.
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن النائب الأول لوزير الخارجية الكورى الجنوبي، تشانج هو جين، حذر السفير الصينى من مغبة تصريحاته، والتى أدلى بها خلال اجتماعه مع زعيم المعارضة فى كوريا الجنوبية.
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