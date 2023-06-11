هندوراس تفتتح سفارتها فى الصين بعد قطع العلاقات مع تايوان

جدة - نرمين السيد - وقال التلفزيون المركزى الصينى "سى سى تى فى"، إن وزيرى خارجية البلدين افتتحا السفارة فى بكين، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".
وتأتى هذه الخطوة بعد أن قطعت هندوراس فى مارس الماضى علاقتها، التى امتدت لعقود مع تايوان، لتبدأ علاقات دبلوماسية مع الصين.
ودشنت الصين 6 يونيو، سفارتها فى هندوراس بعدما أقام البلدان علاقات دبلوماسية، إثر سحب تيجوسيجالبا اعترافها بتايوان، وأُقيم حفل تدشين السفارة فى فندق فى تيجوسيجالبا لأن بكين لم تقرر بعد المكان الذى ستقيم فيه بعثتها الدبلوماسية.
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