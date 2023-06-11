«القاهرة الإخبارية»: أصوات اشتباكات بمنطقة جسر الحلفايا بأم درمان

جدة - نرمين السيد - قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" فى السودان، إن هناك أصوات اشتباكات بمنطقة جسر الحلفايا بمنطقة أم درمان، لافتًا إلى سماع أصوات متقطعة للرصاص فى بعض مناطق الخرطوم.





كما أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن أكبر محطة مياه فى السودان متوقفة لنقص مواد التنقية. وانتهت صباح اليوم الأحد، هدنة الـ 24 ساعة التى أعلنتها المملكة العربية السعودية بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع.

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