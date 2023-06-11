العالم اليوم - عراك تلاه دهس بالسيارة.. فيديو لمشاجرة مأساوية في الأردن

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 10:27 صباحاً - شهدت منطقة كريمة بمدينة إربد الأردنية مشاجرة عنيفة خلفت قتيلا وبعض الإصابات.

وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية نقلا عن مصدر أمني بوفاة رجل أربعيني وإصابة عدد من الأشخاص إثر تعرضهم لحادث دهس خلال مشاجرة في منطقة كريمة بإربد. وأوضح المصدر لـ"عمون"، أن المشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص وتم فضها وإلقاء القبض على الأطراف بمن فيهم الذي قام بالدهس، وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

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