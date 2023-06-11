انتهاء هدنة الـ24 ساعة بين الجيش السودانى والدعم السريع

جدة - نرمين السيد - وكان محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من السودان، قد أكد فى وقت سابق، أن العاصمة السودانية الخرطوم تشهد هدوءًا نسبيًا، مشيرًا إلى أن الهدنة كانت تعتبر من أهدى الهدن مقارنة بسابقاتها.

وأضاف "إبراهيم" فى رسالة على الهواء أمس السبت، أن هناك استجابة واسعة للهدنة المُعلنة، ولا وجود لأى مواجهات فى العاصمة، وعودة الحياة إلى طبيعتها، مُوضحًا أن هناك بعض الأصوات المُتقطعة من إطلاق النار ناتجة عن ارتكازات أمنية للدعم السريع الموجودة جنوب الخرطوم.