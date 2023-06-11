الاتحاد الأوروبى يحسم جدل عضوية أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بونيو - فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز عربية" - "إنه بعد منح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى فى عام 2022، يرصد مجلس الاتحاد الأوروبى بانتظام الوفاء بالشروط المحددة فى رأى المفوضية الأوروبية بشأن طلب العضوية".

وأكد أن هذه الشروط تشمل الإصلاحات المتصلة بالسلطة القضائية وسيادة القانون ومكافحة غسيل الأموال والأسواق وغيرها من الإصلاحات.

وأشار إلى أنه خلال اجتماع المجلس الأوروبى الخاص الذى انعقد فى فبراير 2023 أقر قادة الاتحاد الأوروبى بالجهود الكبيرة التى أظهرتها أوكرانيا نحو الوفاء بهذه الشروط، وسيقرر المجلس اتخاذ مزيد من الخطوات بمجرد استيفاء جميع هذه الشروط بالكامل.

وأضاف "فى غضون ذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبى تقديم الدعم السياسى والاقتصادى والمالى والعسكرى لأوكرانيا، إذ بلغت المساعدة الإجمالية المقدمة من الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء 67 مليار يورو، ونحن مصممون على الاستمرار فى ذلك".

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد أقر فى وقت سابق بإن بلاده تستحق بدء محادثات للانضمام إلى التكتل هذا العام، عقب موافقة الاتحاد الأوروبى على منح كييف وضع "مرشح"، لتبدأ عملية قد تستغرق سنوات لسحب الدولة التى تخوض حربا بعيدا عن نفوذ روسيا وربطها بشكل أوثق بالغرب.

وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى بعد أقل من أسبوع من بدء العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير 2022، وأقدمت كييف على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بتعيين رئيس جديد لمكتبها الوطنى لمكافحة الفساد.