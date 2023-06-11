بريطانيا: المياه ستتوقف عن التدفق لشبه جزيرة القرم بعد انهيار سد كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن المياه ستتوقف قريبا عن التدفق إلى شبه جزيرة القرم، عبر قناة شمال القرم، بسبب تدمير القوات الروسية لمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.





وذكرت الوزارة - فى تحديث استخباراتى نشرته عبر "تويتر"، اليوم الأحد، "من شبه المؤكد أن انهيار سد كاخوفكا فى 6 يونيو 2023 قد عطل بشدة المصدر الرئيسى للمياه العذبة لشبه جزيرة القرم. وتقوم شركة شمال القرم بسحب المياه من خزان كاخوفكا، من مدخل أعلى من القاع فى الخزان. ومن المحتمل أن يكون مستوى المياه فى الخزان قد انخفض إلى ما دون مستوى المدخل، وستتوقف المياه قريبا عن التدفق إلى شبه جزيرة القرم". ووفقا للاستخبارات البريطانية، سيؤدى ذلك إلى تقليل توافر المياه العذبة فى منطقة خيرسون الجنوبية وشمال شبه جزيرة القرم. وأوضحت الوزارة: "مع ذلك، من المرجح أن تلبى السلطات الروسية الاحتياجات المائية الفورية للسكان باستخدام الخزانات وتقنين المياه وحفر آبار جديدة وتوصيل المياه المعبأة من روسيا".

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