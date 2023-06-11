الطوارئ الروسية تعلن إنقاذ 1736 شخصا عقب تدمير محطة كاخوفسكايا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وحدات الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، إنقاذ 1736 شخصا من بينهم 165 طفلا فى منطقة خيرسون عقب التدمير الذى طال محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وأدى إلى فيضانات كبيرة فى المنطقة.





وقالت الطوارئ الروسية فى بيان، "إن الوحدات قامت منذ بدء عملية الإنقاذ، بإنقاذ 1736 شخصا، من بينهم 165 طفلا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم 6026 شخصا، من بينهم 235 طفلا، كما سلمت وزارة الطوارئ الروسية حوالى 75 طنا من المواد الغذائية و30 طنا من علب مياه الشرب".

وأضاف البيان أن "منسوب المياه فى خزان كاخوفكا، يستمر بالانخفاض"، لافتا إلى أن عناصر وحدات الطوارئ يساعدون على ضخ المياه باستخدام معدات الضخ، حيث تم حوالى 49 ألف متر مكعب فى نوفايا كاخوفكا".

وأشار إلى أن نحو 795 عنصرا من خدمات الطوارئ قد شاركوا فى عمليات إصلاح الأضرار التى نجمت عن الكارثة.

من جانبه، أفاد القائم بأعمال رئيس منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن منسوب المياه بمدينة، نوفايا كاخوفكا، انخفض بنحو 3 أمتار إلى 7 أمتار، مضيفا أنه بدأت عمليات ضخ المياه وجمع القمامة من الشوارع.