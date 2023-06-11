جدة - نرمين السيد - أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى مدينة خيرسون الأوكرانية أولكسندر بروكودين، اليوم الأحد، بأنه تم إجلاء 2699 شخصا، من بينهم 178 طفلا و67 شخصا من ذوى الاحتياجات الخاصة، من مناطق خطرة فى المدينة التى تضررت بشدة من قصف سد نوفا كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بروكودين قوله "إن متوسط مستوى الفيضانات فى منطقة خيرسون انخفض بمقدار 27 سم، وانخفضت مساحة الأراضى التى غمرتها الفيضانات بمقدار النصف تقريبا". وانخفضت مساحة الأراضى التى غمرتها الفيضانات بمقدار النصف تقريبا. وانحسرت المياه من ميكولايفكا ولفوف وأولهيفكا فى منطقة بريسلاف، وما زالت المياه تغمر 32 مدينة على الضفة اليمنى، و3784 مبنى سكنيا تحت مياه الفيضانات. وتابع "إنه لا تزال عمليات الإنقاذ وإجلاء السكان من المناطق المتضررة من الفيضانات جارية فى منطقة خيرسون بعد أن فجرت القوات الروسية محطة توليد الطاقة الكهرومائية فى 6 يونيو الجارى". وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: إجلاء 2699 شخصا من خيرسون جراء انهيار سد كاخوفكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.