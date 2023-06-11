العالم اليوم - رويترز: العراق يوافق على دفع 2.7 مليار دولار من ديونه لإيران

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 11:29 صباحاً - نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية العراقية قوله إن بلاده وافقت على دفع نحو 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء إلى إيران بعدما حصل على إعفاء من العقوبات من الولايات المتحدة.

وقال المصدر بوزارة الخارجية، طالبا عدم ذكر اسمه، لرويترز إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حصل على الإعفاء خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر الرياض يوم الخميس.

وبسبب عقود من الصراع والعقوبات، يعتمد العراق على الواردات من إيران في الكثير من احتياجاته من الغاز.

لكن العقوبات الأميركية على النفط والغاز الإيرانيين عرقلت دفع العراق ثمن الواردات، ما جعل ديونا ضخمة تتراكم عليه وأدى إلى رد إيران بقطع تدفقات الغاز على نحو متكرر.

وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية في بيان موجز إن حسين أحرز تقدما "بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران خلال حديثه مع نظيره الأمريكي في الرياض"، وذلك حينما سئل عن المستحقات. ولم يسهب في التفاصيل.

ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، قوله إن "جزءا من تلك الأموال المفرج عنها خصص لتكاليف الحجاج الإيرانيين في السعودية، بينما رُصد الجزء الآخر لشراء السلع الأساسية‭‭"‬‬.

وقال المصدر بوزارة الخارجية العراقية إن المدفوعات سترسل من خلال المصرف التجاري العراقي وأكد أن المدفوعات ستستخدم من أجل تكاليف الحجاج الإيرانيين وأغذيتهم التي تستوردها إيران.