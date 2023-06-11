جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمته خلال فعاليات مؤتمر الأعمال العربى الصينى، أننا نسعى لشراكات مستدامة من أجل مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن الصين ستكون شريكا أساسيا فى التنمية، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وانطلقت اليوم الأحد، الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين تحت رعاية ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وتنظمها وزارة الاستثمار فى الرياض خلال 11 و12 يونيو الجارى.
تستهدف الدورة العاشرة للمؤتمر تعزيز وتوثيق التعاون التجارى والاقتصادى بين مجتمعى الأعمال العربى والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار البينية فى العديد من القطاعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الاستثمار السعودى: نسعى لإنشاء جسر يربط العالم العربى بالصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.