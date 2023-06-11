وزير الاستثمار السعودى: نسعى لإنشاء جسر يربط العالم العربى بالصين

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمته خلال فعاليات مؤتمر الأعمال العربى الصينى، أننا نسعى لشراكات مستدامة من أجل مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن الصين ستكون شريكا أساسيا فى التنمية، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وانطلقت اليوم الأحد، الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين تحت رعاية ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وتنظمها وزارة الاستثمار فى الرياض خلال 11 و12 يونيو الجارى.

تستهدف الدورة العاشرة للمؤتمر تعزيز وتوثيق التعاون التجارى والاقتصادى بين مجتمعى الأعمال العربى والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار البينية فى العديد من القطاعات.