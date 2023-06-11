مراسل «القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعى عنيف نحو مدينة الخرطوم بحرى

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" فى السودان، إلى سماع صوت اشتباكات فى منطقة جسر الحلفايا الذى رابط بين الخرطوم بحرى وأم درمان.
وأشار إلى أنه تم الالتزام بالهدنة من الناحية العسكرية، ولكن تم اختراقها بشكل واضح فى الجوانب الإنسانية، لافتًا إلى احتلال مستشفى هواشا الصينى، الذى يقدم خدمات فى قلب العاصمة الخرطوم، وذلك وفقًا لبيان أصدرته وزارة الصحة.
وأفاد بأن المواطنين لم يستفيدوا من هذه الهدنة القصيرة، مؤكدًا أنه لا توجد مواد غذائية، مضيفًا أن المستشفيات التى خرجت من الخدمة تحولت إلى ثكنات عسكرية لميليشيات الدعم السريع، ولا أمل فى عودة هذه المستشفيات للعمل قريبًا.
وانتهت صباح اليوم الأحد، هدنة الـ 24 ساعة التى أعلنتها المملكة العربية السعودية بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع.
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