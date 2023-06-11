الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل من العقاب تشجعها على ضم الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد، أن الحماية الدولية التى توفرها بعض الدول الكبرى للاحتلال الإسرائيلى وجرائمه يشجعه على التمادى فى تعميق احتلاله للضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلى عليها.





وأدانت الوزارة - فى بيان صحفى - "استباحة جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبما يرافقها من ارتكاب المزيد من الانتهاكات التى ترتقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فى توزيع مدروس للأدوار تتكامل وتصب فى هدف استراتيجى واحد، وهو تسريع عمليات الضم الإسرائيلى الرسمى للضفة الغربية المحتلة دون الإعلان عن ذلك". وترى الوزارة أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمى للضفة الغربية المحتلة، وتتخذ جميع الإجراءات التشريعية القانونية الهيكلية والميدانية لتحقيق ذلك، على مرأى المجتمع الدولى ومسمعه، ودون خوف من عقاب أو انتقاد أو مساءلة، بشكل يتزامن مع محاولات المسؤولين الإسرائيليين، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إدارة لعبة تضليلية للرأى العام العالمى، بهدف تحييد أية ردود أو مواقف دولية رافضة للاستيطان، وللتغطية على الجرائم فى الضفة الغربية، والتنكيل بمواطنيها وتقطيع أوصالها، وحشر الفلسطينيين فى أماكن سكنهم، التى باتت تشبه معتقلات جماعية تغرق فى محيط استيطانى ضخم".

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