القبض على حاكم المصرف المركزى فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأمن الداخلى، إن حاكم المصرف المركزى، بات محتجزًا لأسباب تتعلق بالتحقيق، دون ذكر تفاصيل إضافية.
وقال متحدث باسم حكومة الرئيس النيجيرى المنتخب حديثًا، بولا أحمد تينوبو، إن تعليق مهمات "إميفييل"، تقرر فى إطار "تحقيق جارٍ" حول أدائه وإصلاحات مُخطط لها فى القطاع المالى.
وحسب وكالة الأمن الداخلى، سيتولى نائب حاكم المصرف منصب الأخير حتى انتهاء التحقيقات.
ويشغل "إميفييل" منصبه منذ نحو عشر سنوات، وقد انتُقد خصوصًا بسبب استبدال أوراق نقدية قديمة بأخرى جديدة منذ يناير.
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