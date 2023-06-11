عبدالحليم قنديل: تصريحات بوتين عن نقص الذخيرة ينطوى على قدر من الخداع

جدة - نرمين السيد - وأضاف قنديل، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامى شادى شاش، والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك حربًا مفتوحة بين 50 دولة فى الميدان الأوكرانى وروسيا مربوطة بشىء واحد وهو عدم التحول النووى وعدم الانتقال الجغرافى خارج أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الوضع سيستمر على هذ النحو.

وتابع أن السباق فى أوكرانيا لحشد الأسلحة ودفعها للميدان واضح، مؤكدًا أن الهجوم المضاد الذى تحدثوا عنه على مدار شهور طويلة بدأ ولكن الاسم مختلف من هجوم الربيع لهجوم الصيف، وروسيا سبقت الإعلان عن بدئه، والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنيسكى خلال لقائه مع رئيس وزراء كندا قال إنه بدأ منذ أسبوع.

كما علق على تصريحات بوتين، حول أنه يعانى من نقص الذخيرة وهو تصريح ملفت لأنه لا أحد يعلن فى العادة، ولكنه تصريح ينطوى على قدر من الخداع لأنه يستطيع أن يرد بالجزء الثانى وهو أن تعمل المصانع بأعلى طاقتها.

وأشار إلى أن بوتين فى الأصل رجل مخابرات والوقائع على الأرض من الهجوم الأوكرانى تثبت أنه يوجد عجز فى الجيش الأوكرانى واللواءات التى أعدت خاصة اللواء 47 والذى تم تدريبه فى أتلانتا، وتم سحق الموجات التى اتجهت لزابوريجيا ودونيتسك.