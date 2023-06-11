مقتل أحد موظفى الصحة العالمية فى هجوم الصومال

جدة - نرمين السيد - أعرب تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن أسفه إزاء مقتل موظف بالمنظمة فى الهجوم الذى استهدف فندق "بيرل بيتش" أمس السبت، فى العاصمة الصومالية مقديشو نفذته حركة الشباب.





وقال جيبريسوس - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد - إنه يشعر بالحزن لفقدان أحد موظفى منظمة الصحة العالمية فى الهجوم الأخير الذى وقع فى العاصمة الصومالية مقديشو، كما أدان جميع الهجمات التى تستهدف المدنيين والعاملين فى المجال الإنسانى بالصومال.

وكانت الشرطة الصومالية أعلنت أمس السبت، وقوع هجوم مسلح على أحد فنادق العاصمة مقديشو والذى أسفر عن مقتل 6 مدنيين و3 من أفراد قوات الأمن، كما تم إنقاذ 84 شخصا كانوا فى الفندق.

يذكر أن حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، قد أعلنت مسؤوليتها عن هجوم استهدف مطعم "بيرل" الفاخر فى مقديشو والذى تسبب فى إصابة 7 أشخاص على الأقل.

يشار إلى أن حركة الشباب هاجمت فى شهر أغسطس عام 2020 "إيليت" وهو فندق آخر يقع على شاطئ "الليدو" مما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وشرطى واحتاجت قوات الأمن لأربع ساعات من أجل استعادة السيطرة على المبنى.