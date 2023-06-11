القاهرة الإخبارية: سقوط مسيرتين فى مقاطعة كالوجا الروسية

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، أعلن بدء قوات كييف الهجوم المضاد، دون تحديد أى تفاصيل إضافية. وقال "زيلينسكي" خلال مؤتمر صحفى جمعه برئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، فى العاصمة كييف: "بدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد على روسيا، وشرعت قواتنا بتنفيذ هجمات دفاعية مُضادة، إلا أننى لن أتحدث عن التفاصيل ولن أكشف فى أى مرحلة نحن، وأعتقد أننا جميعًا سنستشعر ذلك بأنفسنا"، بحسب القناة الإخبارية.

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