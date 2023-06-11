السعودية: مؤتمر الأعمال العربى الصينى فرصة للعمل على بناء مستقبل مشترك

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، إن مؤتمر الأعمال العربى الصينى، المنعقد اليوم، يعد فرصة للعمل على تعزيز وتكريس الصداقة العربيةـ الصينية التاريخية، والعمل على بناء مستقبل مشترك نحو عصر جديد يعود بالخير على شعوبنا، ويحافظ على السلام والتنمية.





وأضاف الوزير السعودى- خلال أعمال الدورة العاشرة من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، المنعقدة فى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض- أن المؤتمر حدث اقتصادى كبير، والاهتمام بانعقاده ينبع من اهتمام المملكة العربية السعودية وحرصها على الرفع من مستوى العمل للخروج بنتائج تليق بالشراكة العريقة والمتقدمة فى جميع المجالات الاستثمارية الحيوية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين الشعوب العربية والشعب الصينى والتبادل التجارى والتواصل الحضارى.. ويؤكد على الأهمية البالغة والإمكانيات الكبيرة والروئ المشتركة التى تكمن بالعلاقات الاستثمارية والتجارية بين العالم العربى والصين، ويسلط الضوء على تبادل الخبرات وإطلاق فرص جديدة للنمو والاستثمار.

وأكد وزير الخارجية السعودى أن منتدى التعاون العربى الصينى ساهم فى كافة المجالات وفى توطيد الصداقة العربية الصينية التاريخية، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة والحوار والتعاون بين الجانبين.

وأشاد الأمير فيصل بن فرحان بالنتائج الإيجابية التى حققتها آليات التعاون فى إطار منتدى التعاون العربى الصينى فى سبيل تعزيز العلاقات العربية الصينية، وبالفعاليات التى عقدت وآخرها الدورة الثامنة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربى الصينى، والدورة السابعة للحوار السياسى الاستراتيجى، التى انعقدت فى جمهورية الصين الشعبية، فى مايو من العام الجارى.