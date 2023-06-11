العالم اليوم - مصر.. حريق بزورق سياحي قبالة مرسى علم

انتم الان تتابعون خبر مصر.. حريق بزورق سياحي قبالة مرسى علم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 01:20 مساءً - أفادت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر أمنيه بنشوب حريق بزورق بمنقطة الفنستون بـ"مرسى علم" بمحافظة البحر الأحمر صباح يوم الأحد.

وقد تم إنقاذ 12 سائح على الأقل والبحث جار عن 3 سياح آخرين في المياه، وفقا للمصدر.

وكان الزورق المحترق يقل عددًا من الأجانب والمصريين.