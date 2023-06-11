العالم اليوم - بالفيديو.. إيدرسون يكسب الرهان ويحلق شارب مذيع برازيلي

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. إيدرسون يكسب الرهان ويحلق شارب مذيع برازيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 01:20 مساءً - يبدو أن فوز فريق مانشستر سيتي لم يكن مؤلما لنادي إنتر ميلان وجماهيره فحسب، بل لمذيع برازيلي.

فقد انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها تويتر، فيديو يظهر فيه حارس مرمى منتخب البرازيل ونادي مانشستر سيتي إيدرسون وهو يحلق شارب مذيع برازيلي على الهواء.

وفي وقت لاحق ظهر المذيع وهو يحلق لحية الحارس البرازيلي، الذي أبدع في إنقاذ مرمى فريقه من هدفين محققين في نهائي بطولة التشامبيونزليغ، التي جرت على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية وانتهت بفوز السيتيزنز بهدف دون مقابل.

وبحسب ما اتضح، يبدو أن إيدرسون كسب رهانا مع المذيع البرازيلي حول نتيجة المباراة، فقام الحارس البرازيلي الدولي بحلاقة شارب المذيع بعد التتويج مباشرة.