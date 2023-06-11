وزير الاستثمار السعودى: علاقاتنا مع الصين نمت بشكل وثيق خلال الفترة الماضية

جدة - نرمين السيد - انطلقت أعمال الدورة العاشرة لمنتدى الأعمال العربى والصينى، الذى تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، لأول مرة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمجلس الصينى لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية، صباح اليوم الأحد.





وقال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودى، إن علاقات المملكة مع الصين نمت بشكل وثيق خلال الفترة الماضية، باعتبارها صديقًا رئيسيًا لـ"بكين" فى العالم العربى، وبوابة لها، ولكونها الاقتصاد الأكبر فى الشرق الأوسط والأسرع نموًا فى العالم بالعام الماضي.

وأضاف "الفالح"، فى كلمته بالمنتدى، والتى نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن المملكة ملتزمة بالعمل كجسر يربط العالم العربى بالصين، ويسهم فى نمو وتطور علاقتهما، موضحة أن استضافة بلاده للمنتدى دليل على ذلك.

وأكد الوزير السعودى أن أهم محركات النمو فى بلاده هى استراتيجيات التنمية الاقتصادية المبنية على رؤية وطنية متميزة، والمرتكزة على خطط وبرامج تنفيذية قوية، ويرى أن رؤية المملكة 2030 تمثل نموذجًا لهذه الاستراتيجيات التى ستسهم فى إعداد المنطقة العربية لمستقبلها الواعد.

وتابع: "لا شك لدينا فى أن وقود العالم العربى الذى سيطلق طاقات التعاون بينه وبين الصين يتمثل فى المقام الأول فى موارده البشرية، إذ يبلغ عدد سكانه أكثر من نصف مليار نسمة، غالبيتهم من الشباب، كما يكمن فى الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية الذى يصل مجموعه إلى 3 تريليونات و500 مليار دولار، ثلثها تقريبًا فى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الثروات الطبيعة الهائلة وموارد الطاقة والموقع الجغرافى المميز".