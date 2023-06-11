الكرملين: نرى عدم رغبة من قبل كييف لإجراء مفاوضات

جدة - نرمين السيد - أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أنه لايوجد شروط ولا ترتيبات حاليا لإجراء حوار مع كييف، مضيفة أنها ترى عدم رغبة من قبل أوكرانيا لإجراء مفاوضات، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت السلطات الروسية، قد أعلنت فى وقت سابق، أنه لا يوجد حوار مع كييف دون الاعتراف بالوضع الراهن. يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس. وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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