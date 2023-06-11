طيران الجيش السودانى يحلق فوق محافظة شرق النيل تزامنا مع دخول قواته للمنطقة

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم، قال الجندى، إن قصفًا مدفعيًا بدأ بعدة صواريخ من قاعدة وادى سيدنا العسكرية فى السودان صوب منطقة الخرطوم بحرى، اليوم الأحد، بمجرد انتهاء هدنة الـ24 ساعة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" فى السودان، إلى سماع صوت اشتباكات فى منطقة جسر الحلفايا الذى رابط بين الخرطوم بحرى وأم درمان.
وأوضح أنه تم الالتزام بالهدنة من الناحية العسكرية، ولكن تم اختراقها بشكل واضح فى الجوانب الإنسانية، لافتًا إلى احتلال مستشفى هواشا الصينى، الذى يقدم خدمات فى قلب العاصمة الخرطوم، وذلك وفقًا لبيان أصدرته وزارة الصحة.
كما شدد مراسل "القاهرة الإخبارية" على أن المواطنين لم يستفيدوا من هذه الهدنة القصيرة، مؤكدًا أنه لا توجد مواد غذائية، مضيفًا أن المستشفيات التى خرجت من الخدمة تحولت إلى ثكنات عسكرية لميليشيات الدعم السريع، ولا أمل فى عودة هذه المستشفيات للعمل قريبًا.
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