نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السعودية تحبط تهريب أكثر من 450 ألف حبة كبتاجون قادمة من الأردن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 11 يونيو 2023 02:04 مساءً - دوت الخليج :- اعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية انها نجحت في إحباط محاولتي تهريب 466,326 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في شاحنات قَدِمت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة مع الاردن .

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط تهريب 365,166 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، حيث تم إخفاء المضبوطات في مخابئ أُعدت لغرض التهريب داخل أجزاء متفرقة من الشاحنة.

وأضافت أنها تمكنت في ذات المنفذ، من إحباط محاولة أخرى لتهريب 101,160 حبة كبتاجون، كانت مُخبأة داخل أرضية السرير الخاص بإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وهما شخصان.

وشددت على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] والرقم الدولي (00966114208417).

وذكرت أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

عكاظ