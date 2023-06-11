العالم اليوم - مع انتهاء الهدنة.. اشتباكات واسعة في مناطق الخرطوم السكنية

انتم الان تتابعون خبر مع انتهاء الهدنة.. اشتباكات واسعة في مناطق الخرطوم السكنية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 يونيو 2023 02:17 مساءً - تجددت في العاصمة السودانية، اليوم الأحد، الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع وذلك بعد أقل من ساعة من انتهاء هدنة الساعات الأربع والعشرين المعلن عنها أمس السبت.

وشملت الاشتباكات مدن العاصمة السودانية الخرطوم الثلاث، وهي الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري؛ وتركزت أكثر حول المناطق السكنية والجسور الرئيسية.

وأكد شهود عيان، لموقع دوت الخليج، سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين في أحياء عديدة بجنوب ووسط الخرطوم ومنطقة شرق النيل بعد انفجارات قوية هزت تلك المناطق.

وكانت الهدنة الأخيرة، التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية-أميركية، لمدة 24 ساعة، وبدأت عند الساعة السادسة صباح السبت بالتوقيت المحلي.

ويأتي تجدد الاشتباكات وسط انتقادات داخلية ودولية حادة للحرب التي دخلت أسبوعها التاسع، والتي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 10 آلاف شخص من المدنيين وتسببت في خسائر مادية باهظة وسط أعمال نهب وفوضى واسعة؛ طالت مخازن ومحال تجارية ومنازل في أحياء العمارات والخرطوم 2 والرياض وغيرها من الأحياء السكنية مما تسبب في خسائر كبيرة.

وتتزايد المخاوف من تداعيات خطيرة للقتال الدائر في الخرطوم خصوصا في ظل التدهور الأمني الكبير في إقليمي دارفور وكردفان اللذين يشهدان أيضا معارك ضاربة راح ضحيتها أكثر من 2000 شخص من المدنيين خلال الشهرين الماضيين وسط أنباء تحدثت عن نزوح مئات الآلاف إلى مناطق داخلية وبلدان مجاورة.

وكانت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اندلعت في 15 أبريل الماضي، تخللها بعض الهدن بين الجانبين.