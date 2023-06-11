المنظمات الأممية والحقوقية تشيد بجهود مصر مع العابرين من السودان

جدة - نرمين السيد - وأضاف مراسل القناة الإخبارية، أن المنظمات الأممية والحقوقية تشيد بجهود مصر مع العابرين، مشيرا إلى أن أهالى أبو سمبل وأسوان يستقبلون العابرين بحفاوة وترحاب.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف أبريل الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.