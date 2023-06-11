زلزال عنيف يضرب شمال اليابان

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالا قويا بلغت قوته 6.2 درجة وفقا لقراءة أولية ويقع مركزه على عمق 140 كيلومترا ضرب منطقة هوكايدو فى شمال اليابان يوم الأحد. وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال يقع قبالة ساحل بلدة أوراكاوا، مضيفة أنها لم تصدر تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية "تسونامى"، بحسب القناة الإخبارية.

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