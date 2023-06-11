القاهرة الإخبارية: تدهور الأوضاع الإنسانية بالسودان وانقطاع الكهرباء

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بتواصل المواجهات فى عدد من المواقع السودانية ولا سيما بالخرطوم، مشيرة إلى أن الجيش السودانى يواصل التقدم وتتبع عناصر الدعم السريع.





وأضافت أن الجيش السودانى والمواطنون يتحدون فى مواجهة الدعم السريع، مؤكدة أن هناك تقدم لقوات الجيش فى العديد من المواقع، كذلك طردوا المسلحين منها. وبحسب القناة الإخبارية، هناك مواجهات عنيفة فى الخرطوم بحرى وأم درمان، مشيرة إلى وجود تدهور بالأوضاع الإنسانية وترد بالخدمات وانقطاع للكهرباء. كما أكدت على استمرار عمليات النزوح هربا من المواجهات بمختلف الولايات.

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