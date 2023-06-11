مراسل «القاهرة الإخبارية»: فرص المفاوضات ضعيفة للغاية بين موسكو وكييف

جدة - نرمين السيد - وأوضح أنها ليست المرة الأولى التى يعلن فيها الكرملين عن إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكنهم يصرون على اعتراف غربى بالمناطق الأربعة التى ضمتها روسيا إلى أراضيها فى دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون ولوجانسك.

كما أشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات فى زابوريجيا، مضيفًا أن روسيا تطالب بأن تكون أوكرانيا دولة منزوعة السلاح، بينما مازالت كييف تتلقى دعمًا عسكريًا من دول الغرب.