«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن الوساطة الإفريقية فى الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - دخلت عدة دول إفريقية بقوة على خط جهود تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، التى خلفت تداعيات سلبية على العالم بأثره، كان النصيب الأكبر منها على القارة السمراء، فى وقت تكافح القارة لإنعاش اقتصادها الذى تأثر بجائحة كورونا.





عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، فيديوجرافًا، اليوم الأحد، عن تفاصيل الوساطة الإفريقية لحل الأزمة، من خلال المبادرة التى يقودها رؤساء 6 دول هى مصر وجنوب إفريقيا وجزر القُمُر والرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى وزامبيا والسنغال وأوغندا. شارك رؤساء الدول الست فى اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للتباحث حول مبادرة الوساطة، وأعلنوا عزمهم زيارة روسيا وأوكرانيا -فى أقرب وقت ممكن- للمساعدة فى إيجاد حل للنزاع بين البلدين.

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