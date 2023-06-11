روسيا تعلن إحباط هجوم أوكرانى على إحدى سفنها بالبحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وتشير التقارير إلى أن التفجيرات والهجمات على البنية التحتية بالمناطق الخاضعة لسيطرة روسيا، أصبحت واقعًا يوميًا تقريبًا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يلقى المسؤولون باللوم على القوات الأوكرانية أو المخربين الموالين لها.

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