الناتو: عواقب تدمير سد نوفا كاخوفكا مأساوية على المواطنين والبيئة

وذكر بيان صادر عن الناتو أن تصريحات ستولتنبرج جاءت خلال اجتماع برئاسته عقدته لجنة الناتو وأوكرانيا بين سفراء دول الحلفاء ووزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، الذى شارك بشكل افتراضي، ليُطلع الحلفاء على الدمار الذى أحدثه تفجير السد.
وشدد الأمين العام على أهمية الدعم الفورى والمتوسط والطويل الأجل لأوكرانيا، مشيرا إلى أن مسألة تدمير سد كاخوفكا سيكون موضوعًا رئيسيًا لاجتماعات الأسبوع المقبل لوزراء دفاع الناتو ومجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، بالإضافة إلى قمة فيلنيوس المقرر انعقادها فى يوليو المقبل.
وأعرب الحلفاء عن تضامنهم القوى مع أوكرانيا، وتقديمهم المساعدات الضرورية، بما يشمل مرشحات المياه والمضخات والمولدات ومعدات المأوى.
وشارك المركز الأوروبى الأطلسى لتنسيق الاستجابة للكوارث، وهو آلية الاستجابة لحالات الطوارئ المدنية التابعة للحلف، قائمة مفصلة باحتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحًا مع حلفاء وشركاء الناتو.
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