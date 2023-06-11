زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، هز مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، صباح الأحد، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وقالت الهيئة فى بيانها، إن الزلزال وقع بتمام الساعة 00:38 بتوقيت جرينتش، وعلى عمق 10 كيلومترات. وأشار بعض سكان جوهانسبرج إلى أنهم شعروا بهزات أرضية. فيما قالت شركة "كريسيس 24" المتخصصة فى تقدم الاستشارات المتعلقة بالمخاطر الأمنية وإدارة الأزمات، إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الزلزال.

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