فيتنام: سقوط ضحايا فى إطلاق نار على مركزين للشرطة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة فى فيتنام، اليوم الأحد، أن عددًا من أفرادها، بالإضافة إلى مدنيين، سقطوا بين قتيل وجريح فى حادثى إطلاق نار، فى ساعة مبكرة من الصباح، استهدفا مركزين للشرطة بمنطقة المرتفعات الوسطى فى البلاد، وذلك وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وقالت وزارة الأمن العام فى فيتنام، فى بيان، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مركزين للشرطة فى مقاطعة داك لاك، دون أن تذكر عدد الضحايا. وأضافت الوزارة، فى بيان منفصل، إن الشرطة اعتقلت 6 أشخاص يشتبه بمشاركتهم فى الهجومين. وفى عام 2020، قضت محكمة بسجن 20 شخصًا لمدد تتراوح بين عامين إلى 24 عامًا، بتهم تتعلق بالإرهاب بعد إدانتهم بالتورط فى تفجير مركز للشرطة.

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