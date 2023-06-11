جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت روسيا إحباط هجوم أوكرانى على إحدى سفنها بالبحر الأسود. ويتواصل التصعيد العسكرى بين موسكو وكييف، إذ تشير التقارير إلى أن التفجيرات والهجمات على البنية التحتية أصبحت واقعًا يوميًا تقريبًا خلال الأسابيع الأخيرة، فيما يلقى المسؤولون باللوم على القوات الأوكرانية أو المخربين الموالين لها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الروسية: إسقاط طائرة أوكرانية من طراز «سوخوى-25» فى خيرسون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.